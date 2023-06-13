وزير الصناعة والتجارة الروسي يكشف عن الصناعات الروسية ذات الريادة العالمية

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن الصناعات التي تعد روسيا فيها واحدة من رواد الصناعات العالمية من حيث الإنتاج والجودة.

جاء ذلك في مقابلة لمانتوروف مع وكالة "نوفوستي"، عشية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2023، الذي سيعقد في مدينة بطرسبورغ في الفترة من 14-17 يونيو الجاري، حيث قال إن "روسيا تعد واحدة من الدول الرائدة في العالم في صناعة الطيران القتالي، وبشكل عام في معظم منتجات الصناعات الدفاعية، فضلا عن كاسحات الجليد النووية".

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وأشار مانتوروف إلى أن المجال الرئيسي الذي تتميز فيه روسيا هو مجال الضوئيات والليزر، والذي يستخدم بنشاط في صناعة المعادن".

وشدد مانتوروف على أن أنظمة الدفاع الجوي الجديدة "إس-500 بروميثيوس" الروسية ستكون الوحيدة القادرة على مواجهة أسلحتنا الفريدة فرط الصوتية بنجاح.

وتابع الوزير: "وقد أعلن مصنع (أوبوخوف) مؤخرا عن أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات (إس-350 فتياز) هو الأول في العالم الذي يعمل على هدف في منطقة العمليات الخاصة بشكل أوتوماتيكي باستخدام الذكاء الاصطناعي دون مشاركة العامل البشري".

وأوضح مانتوروف أن روسيا حققت كذلك تقدما كبيرا في هندسة السكك الحديدية والمعادن، وتابع: "في بناء السفن، ليس هناك مثيل للصناعات الروسية في مجال كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، وبشكل عام في التقنيات النووية والفضائية. كما أن لدينا كفاءات فريدة وقيمة للعالم بأسره، حيث تعد الفوتونات والليزر من نقاط القوة لدينا، والتي تتيح لنا أن نكون مستقلين تقنيا في صناعات المعادن وغيرها من المجالات الأخرى التي يستخدم فيها الليزر بشكل فعال، بما في ذلك في المنتجات والمعدات الطبية".

ووفقا للوزير، سوف يتم تقديم أبرز نتائج الصناعات المحلية في معرض "روسيا" الذي يقام في الفترة من 4 نوفمبر 2023، وحتى 12 أبريل 2024 في منطقة VDNKh بموسكو.

ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويعقد منذ عام 1997، تحت رعاية وبمشاركة الرئيس الروسي.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.

المصدر: نوفوستي