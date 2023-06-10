بينها الروبل.."المقاصة الآسيوي" يعتمد سلة عملات بدلا عن الدولار و"سويفت" لتنفيذ التعاملات التجارية

أكد اتحاد المقاصة الآسيوي "ACU" اعتماد عملات اليوان والروبل والروبية واستحداث منصة الكترونية لتنفيذ التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بمعزل عن الدولار وجمعية "سويفت".

وفي حديث لقناة "جام جم" التلفزيونية الايرانية، أشار أمين عام اتحاد المقاصة الآسيوي "ACU" فرهاد مرسلي إلى أن اجتماع اتحاد المقاصة الاسيوي في طهران مؤخرا تبنى 12 قرارا، إذ أكد مسؤولو البنكين المركزيين الهندي والباكستاني أن هذه القرارات تصب لصالح إيران وتجار البلاد قياسا ببقية الأعضاء.

وبين مرسلي أن من أهم القرارات المتخذة هو التبادل بين التجار الإيرانيين وبقية تجار الدول الأعضاء عبر عملة الروبية، بحيث بامكان تجار إيران فتح حسابات بالروبية في بنوك محددة، علما أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وأضاف أن التجار الإيرانيين سيتمكنون من الحصول على تمويل بعملات الروبية واليوان والروبل بجانب العملات الوطنية الأخرى للدول الأعضاء، والخلاص من حظر الدولار ومنصة سويفت.

وأفاد بأنه سيتم إطلاق منصة جديدة باسم "إيسيومر"، وهي تماثل منصة "سبام" المحلية للتعاملات المالية الالكترونية.

المصدر: "فارس"