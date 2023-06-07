ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن عجز الميزان التجاري الأمريكي نما في أبريل الماضي بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي ليصل إلى 74.6 مليار دولار.

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وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، وجاء ذلك مدفوعا بتراجع الصادرات ونمو في الواردات الأمريكية.

وتراجع إجمالي الصادرات بنسبة 3.6% على أساس شهري إلى 249.0 مليار دولار خلال أبريل الماضي، بينما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات بنسبة 1.5% إلى 323.6 مليار دولار.

وانخفض عجز الميزان التجاري الأمريكي في الفترة من يناير إلى أبريل من 2023 بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 275.55 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس