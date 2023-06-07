ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
Globallookpress
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أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن عجز الميزان التجاري الأمريكي نما في أبريل الماضي بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي ليصل إلى 74.6 مليار دولار.
وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، وجاء ذلك مدفوعا بتراجع الصادرات ونمو في الواردات الأمريكية.
وتراجع إجمالي الصادرات بنسبة 3.6% على أساس شهري إلى 249.0 مليار دولار خلال أبريل الماضي، بينما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات بنسبة 1.5% إلى 323.6 مليار دولار.
وانخفض عجز الميزان التجاري الأمريكي في الفترة من يناير إلى أبريل من 2023 بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 275.55 مليار دولار.
المصدر: إنترفاكس