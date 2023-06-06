خيار صعب وضغط على القطاع المصرفي.. ماذا يتنظر الاقتصاد الأمريكي بعد رفع سقف الدين؟

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عودة وزارة الخزانة الأمريكية إلى سوق الدين ومتطلبات رأس المال الجديدة قد تتحول إلى مشكلة كبيرة لأسهم القطاع المصرفي الأمريكي.

وأمس انخفضت أسهم البنوك الأمريكية، ويخشى المستثمرون من أن تدفق أذون الخزانة بعد رفع سقف الدين العام الأمريكي سوف يستنزف السيولة من الدائنين.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية ديونا قصيرة الأجل بقيمة تريليون دولار أو أكثر لتجديد خزينتها، والتي كانت قريبة من الصفر خلال الجدل السياسي حول سقف الدين.

ويحذر بعض المحللين من أن هذا التدفق في الأوراق النقدية الجديدة قد يؤدي إلى استنزاف احتياطيات البنوك في وقت تعتبر فيه السيولة أمرا حيويا لدعم الميزانيات العمومية، نظرا للاضطراب الأخير في النظام المالي بسبب الأزمة المصرفية الإقليمية.

الفدرالي الأمريكي أمام خيار صعب

وسيكون اجتماع يونيو المقبل من أصعب الاجتماعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول، إذ تخوض اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المواجهة على جبهتين، إذ تسعى لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون رفع معدلات الفائدة الرئيسية، حيث تؤدي الخطوة إلى ركود الاقتصاد.

ويتوقع أن يتخلى مسؤولو الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 يونيو الجاري، وذلك بعد رفع المعدل بمقدار ربع نقطة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%، في اجتماع مايو الماضي.

وتأتي التوقعات لإتاحة الوقت لتقييم كيف أثرت الارتفاعات السابقة بأسعار الفائدة وفي معدلات التضخم على ضغوط التضخم الكامنة وراء الاقتصاد. كما يريد الفدرالي الأمريكي تجنب رفع سعر الفائدة إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى إبطاء الاقتراض والإنفاق ما سيتسبب في ركود بالاقتصاد الأمريكي.

Bloomberg

المصدر: بلومبرغ