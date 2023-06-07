ارتفاع بورصة موسكو

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك خلافا للعملة الروسية الروبل التي تراجعت أمام العملتين الأمريكية والأوروبية.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.99% إلى 2707.81 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل RTS بنسبة 0.38% إلى 1042.37 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي الارتفاع بعد تراجع سجلته بورصة موسكو أمس الثلاثاء، حيث أنهى التعاملات مؤشر البورصة الرئيسي MICEX عند 2681.25 نقطة.

وفي سوق العملات، زاد سعر صرف الدولار بواقع 33 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 81.74 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 87.64 روبل.

Bloomberg

المصدر: RT