التجارة بين روسيا والصين تواصل التحليق

كشفت بيانات الجمارك الصينية اليوم الأربعاء عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2023 بنسبة 40.7%.

ووفقا للبيانات فقد بلغت التجارة الثنائية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 93.806 مليار دولار.

وفي الفترة المذكورة صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 42.947 مليار دولار بزيادة نسبتها 75.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، فيما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 20.4% لتصل إلى 50.859 مليار دولار.

وفي شهر مايو وحده، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20.573 مليار دولار، وصدرت روسيا بضائع بقيمة 11.306 مليار دولار إلى الصين، في حين صدرت الصين بضائع وسلع بقيمة 9.267 مليار دولار إلى روسيا.

وحول بيانات تجارة الصين بشكل عام، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين زادت في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 وارداتها من الغاز الطبيعي والنفط بنسبة 3.3% و6.2% على التوالي.

المصدر: برايم