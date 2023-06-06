صحيفة ألمانية محذرة من أزمة: الاتحاد الأوروبي ينفد من المال

ذكرت صحيفة الأعمال والمالية الألمانية "هاندلسبلات" أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي وقدرتها آخذة في الانخفاض.

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وقالت الصحيفة إن "أوروبا في أزمة معقدة وميزانية الاتحاد الأوروبي شبه مستنفدة وهناك القليل من الأموال المتبقية لتغطية النفقات الضرورية الحالية".

وبحسب الصحيفة فإن أوروبا اليوم تواجه عدة أزمات في نفس الوقت: الصراع في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسي والآثار الأولى لتغير المناخ والآثار المتأخرة للجائحة وضغوط الهجرة وارتفاع تكلفة القروض.

وشددت صحيفة "هاندلسبلات" على عدم وجود يقين من أن الأزمات ستنتهي عند هذا الحد، بل على العكس توجد مؤشرات على أنها ستزداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي أصبحت بشكل متزايد في قلب النقاش بين السياسيين الأوروبيين، لكن الصحيفة استبعدت حدوث تغير كبير في هذا المجال، فدول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة للإنفاق الإضافي، بما فيها ألمانيا، المانح الأكثر أهمية.

ووفقا لحسابات الصحيفة فإنه تبقى في ميزانية الاتحاد أقل من 30 مليار سنويا لمساعدة أوكرانيا وتسريع تحول الطاقة ودعم إنتاج الرقائق وإعطاء دفعة لصناعة التكنولوجيا النظيفة المحلية وتطوير مصادر جديدة للمواد الخام ومواجهة المبادرة الصينية "طريق الحرير الجديد".

المصدر: برايم