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الكرملين يعلق على اتفاق "أوبك+" الأخير

مال وأعمال

الكرملين يعلق على اتفاق
Sputnik
صورة تعبيرية
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن بلاده تعتبر التعاون في إطار "أوبك+" مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

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وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الاثنين: "بالطبع، يتميز التعاون بهذه الصيغة بأهمية وأهميته ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".

وقالت مجموعة "أوبك+"، أمس الأحد، إنها قررت خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر 2022.

ووفقا لبيان المجموعة، سيبلغ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف نحو 40.46 مليون برميل يوميا من مطلع 2024 وحتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا (حجم إنتاج أكتوبر 2022).

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع "أوبك+".

وكشف نوفاك عن نية روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي.

المصدر: RT + تاس

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