كيف انعكس قرار "أوبك+" على أسعار النفط؟

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 1%، وجاء ذلك بعد إعلان مجموعة "أوبك +"، التي تضم روسيا والسعودية، عن تخفيضات إنتاج جديدة.

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وبحلول الساعة 09:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 72.72 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.22% إلى 77.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقالت مجموعة "أوبك+"، أمس الأحد، إنها قررت خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر 2022.

ووفقا لبيان المجموعة، سيبلغ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف نحو 40.46 مليون برميل يوميا من مطلع 2024 وحتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا (حجم إنتاج أكتوبر 2022).

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع "أوبك+".

وكشف نوفاك عن نية روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي.

المصدر: RT + بلومبرغ