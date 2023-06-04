نوفاك: روسيا تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن نية روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي.

وجاءت تصريحات نوفاك خلال مشاركته في اجتماع "أوبك +" في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أشار إلى أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب، تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين "لأوبك +"في 4 يونيو 2023.

وتعمل دول "أوبك +" الآن على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، كجزء من الصفقة. في الوقت نفسه، في أبريل، أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، عن نيتها خفض الإنتاج طواعية بدءا من شهر مايو بمقدار 1.16 مليون برميل أخرى يوميا حتى نهاية العام.

وقامت روسيا بدورها بتمديد الخفض الطوعي بمقدار 500 مليون برميل يوميا، والذي بدأ في مارس.

المصدر: RT