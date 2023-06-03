اتحاد منتجي الدواجن في مصر: 3 ملايين شخص فقدوا أعمالهم بسبب أزمة الدواجن (فيديو)

كشف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن في مصر، تفاصيل تراجع أسعار الأغذية عالميا، موضحا أن هناك العديد من التجار خسروا أموالا طائلة بسبب تخزين السلع.

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وأضاف محمد صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة قامت بالإفراج عن السلع والمنتجات كما قامت بتخصيص 2.1 مليار دولار من أجل الإفراج عنها، مما ساعد على انخفاض أسعارها.

وتابع قائلا إنه وأثناء الأزمة المتعلقة بالدواجن، هناك العديد من التجار وصغار مربي الدواجن توقفوا عن تربية الدواجن، كما أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص فقدوا عملهم بسبب الأزمة التي ضربت السوق.

وأوضح صالح أن أسعار الدواجن تراجعت ولكن مازالت الآن أقل من سعر التكلفة، مشددا على أهمية الإعلان عن أسعار التكلفة سواء بالانخفاض أو الارتفاع، ووفقا لاحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الأغذية عالميا لن يشمل انخفاض أسعار الدواجن بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، موضحا أهمية وجود مبادرات تمويلية بسعر فائدة أقل حتى يعود صغار المربين مرة أخرى.

المصدر: "صدى البلد"