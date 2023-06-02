شركة هواتف مشهورة تنشئ مصنعا في مصر

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اتفاقه مع رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات- مصر جون سو جونغ، على إقامة مصنع لشركة سامسونغ في مصر.

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وبحسب بيان لوزارة الاتصالات المصرية، اليوم الجمعة، فإن المصنع الجديد يوفر نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية لا سيما في صعيد مصر، حيث سيقام في محافظة بني سويف على مساحة 6 آلاف متر مربع.

ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاء المصنع بالربع الأخير من هذا العام. حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونغ بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرية والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول في السوق المصرية.

من جانبه، قال وزير الاتصالات المصري، إن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونغ في بني سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونغ العالمية والتى أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمي بمصر.

وكانت شعبة المحمول في مصر قد أعلنت تصنيع أول هاتف من إنتاج شركة سامسونج العالمية "صنع في مصر"، بعد مفاوضات كبيرة نتج عنها إنشاء مصنع للشركة في محافظة بني سويف.

ويعد إطلاق أول هاتف محمول صنع في مصر للشركة بادرة استثمارية هامة ستشجع المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت شعبة المحمول بالغرف التجارية.

ولا تعتبر شركة سامسونج الأولى في مصر التي تعمل على إطلاق نسختها المصرية من هواتفها المحمولة، حيث أعلنت شركة نوكيا العملاقة لصناعة المحمول عن قرب إصدار أول هاتف من هواتفها صنع في مصر مع العمل على التوسع في صناعة المحمول داخل السوق المصرية التي يصل حجم الشراء فيها إلى 18 مليون هاتف سنويا تقريبا.

المصدر: RT