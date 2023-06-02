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روسيف: الأرجنتين قد تنضم إلى بنك "بريكس" قريبا

مال وأعمال

روسيف: الأرجنتين قد تنضم إلى بنك
Globallookpress Belga/Keystone Press Agency
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أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، أن الأرجنتين قد تنضم إلى البنك في أغسطس المقبل.

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ونقلت وكالة "تيلام" الأرجنتينية للأنباء عن روسيف قولها، يوم الخميس، إن "مجلس مدراء المؤسسة وافق رسميا على إجراء التصويت على انضمام الأرجنتين إليها".

ويشار إلى أن انضمام الأرجنتين سيناقش خلال اجتماع مجلس مدراء البنك في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

ودعت ديلما روسيف إلى توسيع دائرة نشاط المؤسسة المالية.

المصدر: "تيلام"

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