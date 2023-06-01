السعودية تعلن انخفاض صادراتها السلعية

بلغت قيمة الصادرات السلعية للسعودية في الربع الأول من 2023 نحو 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

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وجاء ذلك بحسب نشرة التجارة الدولية للسعودية للربع الأول من 2023، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويعني ذلك أن هذه الصادرات انخفضت بمقدار 53.6 مليار ريال وبنسبة 14.6 في المائة.

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من 2023 بلغت 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة 14.9 في المائة، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" خلال الربع الأول من 2023، نحو 68.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال الربع الأول من 2022، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة 13.3 في المائة.

في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول من 2023، قرابة 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2022، وذلك بارتفاع مقداره 28.5 مليار ريال بنسبة 18.0 في المائة.

المصدر: الاقتصادية