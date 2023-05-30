مسؤول روسي عن آفاق إبرام تحالفات استثمارية مع السعودية: "قطاع الأعمال يفضل العمل بسرية"

أشاد نائب وزير الصناعة الروسي أليكسي جروزديف بالعلاقات الروسية السعودية، مشددا على وجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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وردا على سؤال حول خطط لعقد تحالفات (شراكات) استثمارية بين روسيا والسعودية للاستثمار في مشاريع مشتركة قريبا، قال المسؤول في حديث لـRT على هامش أعمال بعثة تضم شركات روسية في الرياض: "بالتأكيد نعم، لكن قطاع الأعمال يفضل الهدوء (السرية) في عمله.

وأضاف جروزديف: "لذلك نوفر لشركاتنا العمل بهدوء ومناقشة الشروط وإبرام اتفاقات، ومن جهة الحكومة (الروسية) فنحن على استعداد لدعم مثل هذه الاتفاقات".

وأكد نائب وزير الصناعة الروسي أنه من المخطط توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين روسيا والسعودية، والدليل على ذلك تواجد الشركات الروسية اليوم في الرياض في إطار بعثة الأعمال الأولى للصناعات المتعددة "صنع في روسيا" و"إنوبروم".

وأشار إلى أن أكثر من 100 شركة روسية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية ضمن بعثة الأعمال التي وصلت إلى المملكة لعرض منتجاتها، لافتا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين روسيا والسعودية في مختلف المجالات.

وقال المسؤول الروسي: "لقد حان الوقت لروسيا لتنويع شركائها التجاريين، لذلك تشارك في الفعالية مختلف الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتطلع الشركات الروسية للمشاركة في مختلف البرامج التنموية والتطوير في السعودية، ومنها "رؤية 2030".

وأعرب عن أمله في أن تنجح الشركات الروسية في توطيد علاقات مع الشركات السعودية خلال أيام نشاط بعثة الأعمال الأولى للصناعات المتعددة "صنع في روسيا" و"إنوبروم" في الرياض (يومي 29 و30 مايو 2023).

وعن المنتجات الروسية التي يمكن أن تجذب المشتري السعودي، قال إن "مجموعة المنتجات واسعة انطلاقا من صناعة السيارات ومنها الشاحنات مثل "كاماز" والسيارات الخفيفة والكهربائيات والمروحيات وتقنيات نفطية وصولا إلى اللقاحات".

وانطلقت أمس الاثنين في الرياض أنشطة بعثة أعمال روسية تضم كبرى الشركات الروسية الصناعية، حيث تعرض الشركات أحدث التقنيات الصناعية الروسية وسط مشاركة فعالة من قطاع الأعمال السعودي.

المصدر: RT