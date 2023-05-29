كبرى الشركات الصناعية الروسية تجذب اهتمام السعوديين في الرياض

انطلقت اليوم الاثنين في الرياض أنشطة بعثة أعمال روسية تضم كبرى الشركات الروسية الصناعية، حيث تعرض الشركات أحدث التقنيات الصناعية الروسية وسط مشاركة فعالة من قطاع الأعمال السعودي.

وتشارك الشركات الروسية في إطار بعثة الأعمال الأولى للصناعات المتعددة "صنع في روسيا" و"إنوبروم" (معرض روسي صناعي).

وتعقد الفعالية يومي 29 و30 مايو 2023 وستكون البعثة مكرسة للترويج للتقنيات والمنتجات الصناعية الروسية، ويتوقع حضور شخصيات مهمة من الجانب السعودي منها، نائب وزير الاستثمار ونائب وزير الصناعة والموارد الطبيعية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

وستقدم كبريات الشركات الصناعية الروسية في الرياض المنتجات والخدمات الصناعية الأكثر تقدما وستقوم بالتعريف بها للشركاء المحتملين من المملكة العربية السعودية.

وسيتضمن برنامج الأعمال يومين من الأنشطة والفعاليات يعقد خلالها مسؤولون من روسيا والسعودية وقادة شركات من البلدين اجتماعات ستغطي القضايا الرئيسية للتحديث الصناعي.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT