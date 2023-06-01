روسيا.. نمو القطاع الصناعي للشهر الـ13 على التوالي

أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الروسي نما في شهر مايو الماضي وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث نما التوظيف بأسرع وتيرة في العشرين عاما الماضية.

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وأفاد مسح تجاري بأن النشاط في قطاع التصنيع في روسيا ارتفع على الرغم من تقلص طلبيات التصدير، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات (PMI) للتصنيع إلى 53.5 نقطة في مايو 2023 من 52.6 في أبريل 2023، متحركا فوق علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وتشير قيمة مؤشر PMI (مؤشر مديري المشتريات) فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى – إلى تباطئه.

وأمس سجل الاقتصاد الروسي نموا في شهر أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام، إذ أظهر الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 3.3% من حيث القيمة السنوية بعد انخفاضه بنسبة 0.7% في مارس الماضي.

المصدر: رويترز + برايم