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بعد توقف دام 12 عاما.. سوريا تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع دولة جديدة (صورة)

مال وأعمال

بعد توقف دام 12 عاما.. سوريا تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع دولة جديدة (صورة)
Globallookpress
صورة تعبيرية
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وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ نحو 12 عاما.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأنه على متن الطائرة 102 راكب منهم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية الفنزويلية ووفد مرافق.

ونشرت الوكالة السورية صورة للطائرة الفنزويلية لدى وصولها إلى مطار دمشق في العاصمة السورية.

بعد توقف دام 12 عاما.. سوريا تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع دولة جديدة (صورة)

وقال السفير خليل بيطار مدير إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح صحفي بمطار دمشق: "من المقرر أن تكون هناك رحلة كل 15 يوما بين دمشق وكاراكاس".

المصدر: سانا

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