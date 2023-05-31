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سوريا.. انخفاض في سعر دولار الحوالات

مال وأعمال

سوريا.. انخفاض في سعر دولار الحوالات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حدد مصرف سوريا المركزي (البنك المركزي السوري)، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ8150 ليرة للدولار الواحد.

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ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8716.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

سوريا.. انخفاض في سعر دولار الحوالات

وللمقارنة فقد كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة قبل يومين (28 مايو 2023) عند 8200 ليرة للدولار الواحد وعند 8790.81 ليرة سورية لليورو الواحد. 

المصدر: RT + مصرف سوريا المركزي

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