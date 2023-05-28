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المركزي السوري يحدد سعر صرف جديدا

مال وأعمال

المركزي السوري يحدد سعر صرف جديدا
Globallookpress
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حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ8200 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8790.81 ليرة سورية لليورو الواحد.

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وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

المصدر: مصرف سوريا المركزي

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