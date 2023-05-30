أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين للتطورات المرتبطة باتفاق سقف الدين الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.43% إلى 72.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65% إلى 76.57 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار الذهب الأسود قد عادت إلى الانخفاض بعد ارتفاع تم تسجيله أمس الاثنين، حيث لقيت الأسعار دعما من توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الديون في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت في الأسبوع الماضي، المنتهي في 26 مايو الجاري، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الشهر.

المصدر: RT + بلومبرغ