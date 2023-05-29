مسؤول إيطالي يتحدث عن خسائر فادحة تكبدتها شركات بلاده في روسيا

صرح رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا، بأن كبرى الشركات الحكومية الإيطالية، التي تنشط في قطاع الطاقة، اضطرت إلى مغادرة روسيا، علما أنها تكبدت خسائر كبيرة.

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وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "الشركات الكبيرة المملوكة للدولة العاملة في قطاع الطاقة في إيطاليا والمرتبطة على وجه الخصوص، بصناعة الطاقة الكهربائية مع "نوفاتيك" و"روس نفط" أُجبرت على مغادرة روسيا بحكم الأمر الواقع. بتعبير أدق تم إجبارها على المغادرة، حيث تريد روما الرسمية أن تبدو جيدة في عيون أوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف أن "هذه الشركات الإيطالية عند مغادرتها خسرت عقودا بمليارات الدولارات، وأجبرت على بيع كل شيء في روسيا حرفيا مقابل فلس واحد".

وكمثال على ذلك أشار المسؤول إلى أن شركة إيطالية تقدر قيمتها ببضعة مليارات يورو إثر مغادرتها السوق الروسية اضطرت لبيع كل شيء مقابل 170 مليون يورو.

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، واضطرت شركات غربية في ظل الضغوطات إلى مغادرة السوق الروسية.

من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه مغادرة شركات غربية السوق الروسية لن يبقى إلى الأبد، وبل الفعل بدأت شركات روسية ومن دول صديقة تملىء الفضاء الجديد.

المصدر: نوفوستي