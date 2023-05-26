بوتين: الشركات الغربية المنسحبة لم تكن تتوقع مثل هذه النتائج بروسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الشركات الغربية التي غادرت بلادنا لم تكن تتوقع مثل هذه النتائج عندنا إذ نما قطاع الأعمال الروسي بقوة لدرجة يمكن ملء الفراغ بالصناعات الرئيسية.

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وقال خلال اجتماع مع أعضاء المنظمة العامة لعموم روسيا "روسيا للأعمال" اليوم الجمعة: "لقد أصبح اقتصادنا وأعمالنا وشركاتنا قوية للغاية بحيث يمكنها بسهولة شغل الفراغ في الصناعات الرئيسية. ويبدو أن (الشركات الغربية) لم تتوقع منا مثل هذه النتائج. بالمناسبة، فإن الوضع في سوق العمل عند أفضل مستوى في أي وقت مضى".

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، إلى أن الوقت قد حان لأن تستعيد الشركات الروسية مكانتها في السوق.

وأضاف الرئيس الروسي، أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال الروس يظهرون بأن مصلحتهم مرتبطة بروسيا، وقال: "الغالبية العظمى من رواد الأعمال المحليين، أظهروا بشكل مقنع أن اهتماماتهم مرتبطة بروسيا وأظهروا الرغبة في توسيع الإنتاج".

وشدد على أن روسيا لا ينبغي أن تركز فقط على السوق المحلية، وهذا هو الطريق نحو الاكتفاء الذاتي، وتعهد الرئيس الروسي بأن تواصل الدولة تخفيف العبء الإداري عن الشركات.

وفيما يتعلق بالصادرات، لفت إلى أن الحكومة الروسية قررت تمديد أدوات دعم الصادرات إلى العام 2024، مرجحا احتمال القيام بذلك في العام 2025 أيضا.

المصدر: تاس + نوفوستي