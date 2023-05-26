وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية تكشف عن هدف زيارتها إلى الخليج

صرحت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، بأن زيارتها إلى منطقة الخليج تأتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة.

وجاء تصريح الوزيرة البريطانية خلال مقابلة أجرتها مع "سكاي نيوز عربية" ونشرت أمس الخميس.

وأضافت أن المملكة المتحدة تسعى لزيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الجانبين وصل إلى 61 مليار جنيه إسترليني.

كذلك أعرب الوزيرة عن أملها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع منطقة الخليج إلى تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2050.

وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن الاستثمارات البريطانية في منطقة الخليج تتجاوز 135 مليار جنيه إسترليني، وإن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز هذه الاستثمارات.

وبدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل 3 دول هي قطر والسعودية والإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمنطقة.

المصدر: "سكاي نيوز"





