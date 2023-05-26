"فيتش" تضع تصنيف الولايات المتحدة على قائمة المراجعة مع احتمال خفضه

قالت وكالة "فيتش" إنها وضعت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة عند "AAA" على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه في ظل القلق من إمكانية تخلف واشنطن عن السداد.

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وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن قرارها يعكس الوضع السياسي المتوتر الذي لا يخدم حل مشكلة سقف الدين، وسط عجز الجمهوريين والديمقراطيين عن التوصل إلى اتفاق.

ورغم ذلك، ما زالت الوكالة تتوقع توصل المسؤولين إلى اتفاق قبل حلول الموعد النهائي مع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأكدت "فيتش" أنها تراقب عن كثب تطورات وضع سقف الدين العام الأمريكي، وفي حال لم تسدد الولايات المتحدة ديونا تستحق في 1 أو 2 يونيو 2023، فسيتم اعتبارها متخلفة.

ويعد قرار "فيتش" تحذيرا مباشرا للمسؤولين في الحزبين بضرورة التوصل إلى اتفاق ومنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.



ولم تسفر المحادثات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين عن اتفاق، بل وصلت إلى طريق مسدود، في ظل رفض الجانبين مطالب الطرف الآخر باعتبارها مبالغا فيها.

المصدر: تاس