ماكارثي: المشاورات حول سقف الدين صعبة

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بأن المشاورات مع إدارة الرئيس جو بايدن تجري بشكل صعب.

وقال ماكارثي للصحفيين، يوم الخميس، "الاتفاق صعب.. لكننا نعمل وسنعمل حتى نحقق ذلك".

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وأضاف: "كنا نتحدث مع البيت الأبيض على مدار اليوم كله، ونحن ننتقل من مكان إلى آخر، وهذا أمر صعب. ونريد أن نكون متأكدين من أن هذا الاتفاق سيكون مناسبا للشعب الأمريكي".

وأفادت التقارير الإعلامية بأن بايدن وماكارثي قريبان من الاتفاق بشأن زيادة سقف الديون مع تقليص نفقات الميزانية الفدرالية، لكن الخلافات بشأن شروط زيادة سقف الديون لا تزال قائمة.

المصدر: تاس