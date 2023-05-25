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السيسي يوافق على قرض ضخم لتمويل مشروع كبير

مال وأعمال

السيسي يوافق على قرض ضخم لتمويل مشروع كبير
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وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قرض جديد لتمويل وزارة النقل المصرية من عدة بنوك أوروبية لإنشاء مشروع جديد.

السيسي يوافق على قرض ضخم لتمويل مشروع كبير

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وتعتزم وزارة النقل إنجاز مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع.

وتبلغ قيمة القرض الأول حوالي 1.9 مليار يورو بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية.

أما القرض الثاني فتبلغ قيمته، 268.8 مليون يورو بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل (القرض)، التي وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، المقدمة من عدة بنوك أوروبية.

ويشمل القرض تمويل مرحلة إنشاء الخط الأول بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح). 

المصدر: RT

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