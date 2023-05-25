رجل أعمال إمارتي كبير يستعد لافتتاح أضخم مصنع من نوعه في مصر

كشف رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، أن مشروع مصنع شركة القناة لإنتاج السكر في المنيا، سيبدأ إنتاجه من السكر خلال اليومين القادمين.

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واستعرض الغرير مراحل المشروع وخططه المستقبلية المتمثلة في استصلاح ما تبقى من الأراضي التي تم تخصيصها للشركة، لكي تدخل تدريجياً ضمن الأراضي المزروعة بالمشروع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري قد التقى برئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وأكد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب.

واشار مدبولي إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المنيا، وخاصة مع حجم الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، معربا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر.

ولفت مدبولي إلى أنه يتابع بشكل شخصي هذا المشروع الواعد، كما أن الحكومة حريصة على إنجاحه، حيث تتطلع لمساهمة هذا المشروع في سد فجوة استيراد السكر، مؤكداً: "ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف".

من جانبه، تقدم جمال الغُرير بخالص شكره لرئيس الوزراء على حرصه على مقابلته ووفد الشركة، وقال: "لقد توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت إلى مصر من أجل المساهمة في جهود التنمية في هذا البلد الشقيق، لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعاً".

المصدر: اليوم السابع