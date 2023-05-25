فرض ضرائب على سفر المصريين للخارج

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل فرض ضريبة جديدة في مصر.

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وقال الفقي إنه لا يوجد أي ضريبة جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية، موضحا أن قانون فرض 3% رسوم من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة، عرض على مجلس النواب منذ عام وتم رفضه في البرلمان وتم سحبه من وزارة المالية وأعادت النظر فيه.

وأضاف الفقي أن القانون الجديد يشير إلى فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع مثل؛ السالمون، الجمبري، والاستاكوزا، والجبنة الريكفورد، والكافيار، والفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، والبن المحمص.

وأشار إلى أنه تم فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن، إضافة إلى رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.

وبين الفقي أنه تم فرض 50 جنيهًا كرسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات؛ البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية