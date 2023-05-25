نداء عاجل من السيسي.. ورسالة حول الدولار

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال في القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، بعدم ضياع الوقت في عمل المشروعات الكبرى.

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وقال الرئيس المصري خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، صباح الخميس:" بقول لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع فرص نجاحه البيانات وحجم الاستيراد هو دراسة الجدوى، لو كانت الخامات موجودة في مصر، المشوار كله خلصان، مش هنجيب حاجة من بره، عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد وبتكلفة أقل".

وتابع السيسي:" بقول تاني للمستثمرين والحكومة وغرف الصناعة ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال ما تضعيوش وقت تاني أكتر من كده، ومرة تانية بشكر كل من ساهم في هذا العمل".

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المشروع اليوم، "مشروع إنتاج السيلكون تكلفته الاستثمارية 700 مليون دولار، واحنا بنجيب منتجات من الخارج مثل الأغذية بأرقام كبيرة أيضا".

وأضاف الرئيس المصري: "لو فضلنا نقول المشروع ده بالدولار، هنجيب الدولار منين، مش هنتحرك لقدام".

وأوضح: "اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز".

وتابع"هناك فرصة استثمار جيدة في مصر في قطاع الكوارتز والسيليكون المعدني"، قائلا: "إحنا معاكوا.. سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه.. عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي.. كل ما هو متاح متاح لكم تعالوا.. المشاريع دي مشاريع استثمارية تعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو الخارج وبالعملة الحرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية