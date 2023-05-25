بوتين يقترح إنشاء وكالة تصنيف أوراسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء وكالة تصنيف أوراسية تابعة للاتحاد الأوراسي.

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جاء ذلك خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي ضمت زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث تابع الرئيس الروسي أن إنشاء وكالة تصنيف أوراسية يضمن توافر أدوات تقييم مناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال بوتين في إطار الاجتماع الموسع للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "سيكون من المفيد إنشاء وكالة تصنيف أوراسية، والتي من شأنها أن تضمن توافر أدوات التقييم المناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في منطقة الاتحاد. ولكن المطلوب هنا، بالطبع، مبادئ رئيسية ومعايير صارمة وقدرة على الامتثال لهذه المعايير، حتى نتأكد من موضوعية التقييم، وهنا تكمن الفائدة الحقيقية، فإذا لم يتوفر ذلك، فلا جدوى من الفكرة".

المصدر: نوفوستي