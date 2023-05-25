في اجتماع قادة الاتحاد.. بوتين يقدم مجموعة من الاقتراحات لتطوير عمل الاتحاد الأوراسي

رسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولويات واتجاهات عمل الاتحاد الأوراسي خلال اجتماع قادة الاتحاد الذي يضم بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا، اليوم الخميس في موسكو.

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وخلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، قدم الرئيس الروسي مجموعة اقتراحات لتطوير عمل الاتحاد الأوراسي وفيما يلي أبرزها:

- بوتين: الاتحاد الأوراسي بحاجة إلى إنشاء تحالفات تكنولوجية مع دول ثالثة

- بوتين يقدم اقتراحا لإنشاء وكالة تصنيف أوراسية.

- بوتين يقترح إنشاء نادي المناخ والبيئة في الاتحاد الاقتصادي والاجتماعي.

- بوتين يدعو إلى ضمان حرية الحركة في فضاء الاتحاد الأوراسي.

- بوتين يحث على العمل لزيادة عدد المنتجات تحت العلامة التجارية "صنع في الاتحاد الأوراسي".

- بوتين يدعو لتكثيف العمل داخل الاتحاد من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة بحلول نهاية العام.

وعقد في العاصمة الروسية اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بمشاركة قادة الاتحاد، حيث تمت مناقشة التعاون بين دول الاتحاد، في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والاستقلال التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي وإزالة الحواجز التنظيمية والتجارية وتطوير البنية التحتية.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT + نوفوستي