"الدب الروسي يدعم أصدقاءه".. بوتين يعلن عن إجراء هام تجاه مصر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي أن روسيا تجري محادثات بشأن إقامة منطقة حرة مع مصر.

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وأكد استاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة أن هناك تصاعدا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه في عام 2021 بلغت واردات مصر من روسيا أكثر من 3 مليارات دولار، وروسيا كانت سادس أكبر دولة مورد لمصر بعد الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وتركيا، مشيرا إلى تلك النسبة شهدت ارتفاعا كبيرا في عام 2022، فضلا عن السائحين الروس الوافدين إلى مصر والذين يمثلون نسبة كبيرة لمصر.

وأوضح أن اتفاقية التعامل بالعمل المحلية سواء الروبل أو الجنيه ستسهل التجارة بين البلدين، مشيرا إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، وهو ما يعني دخول وخروج السلع بدون جمارك.

ولفت العمدة إلى أن روسيا من الدول الهامة بالنسبة لمصر، حيث تستورد القاهرة من موسكو القمح والزيوت بأسعار مناسبة ، وبجود عالية، مشيرا إلى أن مصر تستورد من روسيا أيضا قطع غيار السيارات ومنتجات الكيماويات ، وغيرها من المنتجات.

وأضاف أن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر هو نقل التكنولوجيا ووسائل انتاج حديثة، مضيفا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس والتعامل بعملة البريكس سيساهم بشكل كبير في تخفيف الطلب على الدولار، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست أكبر شريك تجاري لمصر، موضحا أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر ثم المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT