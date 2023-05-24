من التجارة الحرة مع مصر إلى تفجيرات السيل الشمالي.. أبرز تصريحات بوتين في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

طالت كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، مختلف الجوانب الاقتصادية للمنطقة الأورواسية وأبرز التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة.

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وأشار الرئيس الروسي، في المنتدى المنعقد يومي 24 و24 مايو الجاري تحت شعار "التكامل الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب"، إلى أهمية الاتحاد في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وقال إن حجم المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي يجسد أهمية الاتحاد الأوراسي في العالم الراهن.

وأضاف بوتين أن العالم يشهد تغييرات عميقة وأساسية على الساحة الدولية وتتجه الكثير من الدول لتعزيز سيادتها.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- بوتين: حجم المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي يجسد أهمية الاتحاد الأوراسي في العالم الراهن.

- بوتين: نشهد تغييرات عميقة وأساسية على الساحة الدولية وتتجه الكثير من الدول لتعزيز سيادتها.

- بوتين: جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأوراسي تسعى لعلاقات متوازنة تعتمد على مبدأ المصالح المتبادلة.

- بوتين: نرحب بكل من يرغب في التعامل معنا على أساس البراغماتية والمصالح المتبادلة.

- بوتين: الغرب يحاول الضغط على دول الاتحاد الأوراسي بالتهديد والوعيد من أجل عدم التعاون مع روسيا، ونحن من جهتنا ننفذ جميع اتفاقياتنا والتزاماتنا.

- بوتين: نذكر بمن هو المسؤول عن الأزمات في أوروبا، ومن المسؤول عن تفجير "السيل الشمالي"، ومن المسؤول عن عدم تفعيل مشروع "السيل الشمالي-2".

- بوتين: بناء طريق السكك الحديدية الشمال الجنوب سيسهم في تطوير التجارة في هذا الاتجاه، وسيسمح بترانزيت 30 مليون طن من البضائع سنويا، وسيعزز الطرق التجارية التقليدية ويساعد على ظهور مراكز صناعية وتجارية على طول هذا المسار.

- بوتين: روسيا قامت باتخاذ مسار لتقليل التعامل المالي مع الدول غير الصديقة، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، من خلال الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية.

- بوتين: الكثير من الدول تنتقل إلى التعامل بالعملات الوطنية مثل الهند والصين، وهو ما يقلل من خطر تهديدات الاحتياطيات المالية. ويعزز العمل الاقتصادي غير المسيس.

- بوتين: شركات التأمين الأوراسية ستساعد في التأمينات سواء في الفضاء الأوراسي وغيره من الدول، سيكون هناك ساحة كبيرة لتبادل الخبرات في أوساط الأعمال.

- بوتين: لدينا كل الخبرات والكوادر للحفاظ على المنافسة على المستوى العالمي، والحفاظ على الاستقلال التقني والاقتصادي.

- بوتين: نقوم اليوم بالتعامل مع الصين بشكل وثيق، ومبادرة "طريق واحد - حزام واحد" ستسهل التعامل مع الدول القريبة من المنطقة الأوراسية سواء في الشرق أو في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية والتي تعد القاطرة للاقتصاد العالمي من خلال ظهور طرق المواصلات.

- بوتين: تجري محادثات بشأن إقامة مناطق حرة مع إيران والإمارات ومصر، وكذلك مع صربيا.

ويترافق المنتدى مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) والدول المراقبة.

وستتم في المنتدى مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.

أنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT