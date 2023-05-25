سلطنة عمان تدعو المصريين للاستثمار

دعا سفير سلطنة عمان في مصر عبد الله بن ناصر الرحبي، المصريين للاستثمار في سلطنة عمان.

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وقال السفير العماني خلال تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن المستثمر المصري يمكنه الاستثمار في المشروعات الواعدة، التي حددتها الحكومة العمانية كأولوية في خطة "2040" خاصة في مجالات التعدين والصناعة والأمن الغدائي والنقل والسياحة وغيرها.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الواعدة فى البلدين ويمكن للمستثمرين في الجانبين الاستثمار فيها، منها على سبيل المثال في مصر محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وقطاعات السياحة والمقاولات وغيرها، مما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات العمانية.

وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة وقد انعكس ذلك في تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من مليار دولار، مشيرا إلى سعي البلدين إلى التحول بعلاقاتهما السياسية الراسخة إلى علاقات اقتصادية استراتيجية تتوافق و"رؤية عمان 2040" و"رؤية مصر 2030"، خاصة أن الرؤيتين تحملان طموحات كبيرة للمستقبل وتسعيان إلى تنويع مصادر الدخل وابتكار مصادر دخل أكثر ديمومة.

وأوضح أن العلاقات المصرية - العمانية تعد في الواقع نموذجا يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية - العربية، والعلاقات الدولية، من حيث التعاون وتعظيم المصالح المشتركة، ومن حيث التوافق في الرؤى والمواقف والتنسيق المستمر بينهما، فيما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وهي علاقات قديمة، ويجمع البلدين والشعبين روابط عضوية وقواسم مشتركة، وكان كل منهما سندا وداعما للآخر.

وأشار السفير العماني إلى عقد منتدى الأعمال المصري العماني على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة، والذي شارك فيه من الجانب العماني وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار، ومن الجانب المصري وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال؛ وذلك من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية