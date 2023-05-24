 
مباشر

مصادر بجهاز الاستثمار العماني تنفي لـRT خطط الاستثمار في مصر

مال وأعمال

مصادر بجهاز الاستثمار العماني تنفي لـRT خطط الاستثمار في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdc3

نفت مصادر في جهاز الاستثمار بسلطنة عمان لـRT صحة الأخبار القائلة إن الجهاز يخطط لضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد
مصر تكشف عن مشروعات ضخمة مع سلطنة عمان
مصر تكشف عن مشروعات ضخمة مع سلطنة عمان

جاء ذلك، بعد تناقل أخبار عبر وسائل الإعلام حول خطط جهاز الاستثمار العماني لدراسة الفرص الاستثمارية الممكنة في مصر، حيث نفت المصادر لـRT صحة هذه الأخبار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل يوم الأحد الماضي، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفا مكرما على مصر، معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيدا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا