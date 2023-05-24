مصادر بجهاز الاستثمار العماني تنفي لـRT خطط الاستثمار في مصر

نفت مصادر في جهاز الاستثمار بسلطنة عمان لـRT صحة الأخبار القائلة إن الجهاز يخطط لضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

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جاء ذلك، بعد تناقل أخبار عبر وسائل الإعلام حول خطط جهاز الاستثمار العماني لدراسة الفرص الاستثمارية الممكنة في مصر، حيث نفت المصادر لـRT صحة هذه الأخبار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل يوم الأحد الماضي، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفا مكرما على مصر، معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيدا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها.

المصدر: RT