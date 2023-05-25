لأول مرة.. الطاقة الشمسية تتجاوز النفط في استثمارات 2023

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة الشمسية ستتجاوز الاستثمارات النفطية لأول مرة، خلال العام الحالي 2023.

وأوضحت الوكالة في تقرير استثمار الطاقة العالمي، أنه من المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة إلى ما يقرب من 2.8 تريليون دولار في عام 2023، مع تخصيص أكثر من 1.7 تريليون دولار لتقنيات الطاقة النظيفة مثل المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة والتخزين، موضحة أنه من المتوقع أن تجتذب استثمارات الطاقة الشمسية أكثر من مليار دولار يوميا في عام 2023.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الاستثمار في الطاقة الشمسية "من المقرر أن يتجاوز حجم الاستثمار الذي يذهب إلى إنتاج النفط لأول مرة".

إلا أن تقرير الوكالة، أشار إلى أن "الإنفاق الاستثماري في الوقود الأحفوري اليوم أصبح الآن أكثر من ضعف المستويات المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".

المصدر: CNBC