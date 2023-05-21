يلين: أمريكا لن تصمد حتى منتصف يونيو

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف يونيو المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجا من مأزق سقف الدين.

وقالت يلين لشبكة إن بي سي: "ما أراه هو أن فرص الصمود حتى 15 يونيو، بحيث نكون قادرين على سداد جميع التزاماتنا، منخفضة جدًا".

ودعت المسؤولة الأمريكية لإيجاد مخرج من الأزمة بحلول أوائل يونيو، واصفة الأول من يونيو بأنه "موعد نهائي صارم"، وبحلول 15 يونيو، ستحتاج الدولة إلى أموال إضافية لسداد مستحقات ضريبية كبيرة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الأحد، إن المقترحات التي طرحها فريق رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي "تم سحبها"، مضيفة أن قيادة الحزب الجمهوري تهدد بترك الأوضاع لتتجه نحو التخلف عن السداد، إذا لم يتم تلبية مطالبها الحزبية الراديكالية.

ووصل الدين القومي الأمريكي في يناير إلى مستوى 31.381 تريليون دولار، والآن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس رفع هذا الحد دون أي شروط، لكن مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية يربط هذه الخطوة بخفض الإنفاق.

المصدر: ريا نوفوستي