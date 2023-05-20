الخطوات والشروط.. بدء الاكتتاب في أول صندوق للذهب في مصر

يبدأ يوم الأحد وحتى 20 يوليو الاكتتاب في صندوق الذهب الذي تم إطلاقة لأول مرة في مصر، بواسطة شراكة بين "أزيموت مصر لإدارة الصناديق" و"إيفولفي للاستثمار" بإشراف هيئة الرقابة المالية.

ويهدف الاكتتاب إلى تحقيق عوائد مناسبة للاستثمار في المعادن النفيسة المختلفة، وفقا للسياسة الاستثمارية لكل إصدار.

إقرأ المزيد

وسوف يتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار الفوري ذي السيولة المرتفعة في تلك المعادن، وبأقل تكلفة ممكنة وذلك مع قيام الصندوق بالشراء الفعلي لتلك المعادن من خلال الشركات المتخصصة "إيزي كاش" المقيدة بسجل الهيئة، وتوفير إمكانية الاسترداد العيني بجانب الاسترداد النقدي للاستثمار في حالة إذا كان ذلك متاحا وفقا لنوع المعدن، ومحددات كل إصدار وضعا في الاعتبار السيطرة على المخاطر اللوجستية والتشغيلية المرتبطة بتلك العملية.

وفي التفاصيل، يفتح العميل حساب بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق لدى عدد من الشركات هي "أزيموت مصر" مدير الصندوق "az-gold"، شركات "الأهلي فأروس" لتداول الأوراق المالية، و"عربية أونلاين" للوساطة في الأوراق المالية، و"أسطول"، و"مباشر إنترناشيونال"، و"ثاندر"، و"نعيم"، إضافة إلى "غلوبال إنفيست"، و"بريميير"، و"ثري واي".

ويتم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب.

وتقدر قيمة الوثيقة بنحو 10 جنيهات، ويمكن شراء وثيقة واحدة لكن هذا في وقت لاحق، حيث يشترط في بداية الاكتتاب أن يتم شراء 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ويمكن لجميع المستثمرين مؤسسات وأفراد شراء الوثيقة.

ويبلغ الحجم المستهدف لإصدارات الصندوق ككل 250 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات المختلفة، ويجوز زيادته وفقا لحجم الإصدارات.

إقرأ المزيد

وتمت زيادة حجم الصندوق وفقا لعمليات الشراء مع مراعاة الحد الأدنى للمبلغ المجنب، وكذلك نسبة المشاركة من الجهة المؤسسة في كل إصدار بنسبة لا تقل عن 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، يجوز زيادته.

وتستهدف الجهة المؤسسة طرح مجموعة من الإصدارات المتتالية على مدى عمر الصندوق بأنواع المعادن النفيسة المختلفة وبعملات متعددة، ويتم تحديد تفاصيل كل إصدار وفقا لاحتياجات العملاء وظروف السوق والفرص المتاحة به.

ويتيح الفرصة للمواطنين الأفراد والشركات الاستثمار في الذهب الحاصل على الاعتماد العالمي "RJC" بالجنيه المصري، وضمان الاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع الصندوق بعملية تأمين وحفظ للذهب من السرقة والتلف لدى شركة مملوكة للبنك المركزي ومعتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

والاستثمار في الصندوق لا يحتاج إلى سيولة كبيرة كما يوفّر ثمن المصنعية، حيث يمكن للفرد الاستثمار في الذهب بسعر يبدأ من 10 جنيهات، وهو سعر وثيقة الصندوق، كما أن قيمة الأموال التي سيكتتب بها الفرد في الصندوق توازي بموجبها كميات من الذهب.

كما يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها، بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، ويقدر الحد الأدنى للحصول على الذهب بـ 50 غراما.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري