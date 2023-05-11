إنشاء أول مدينة للذهب في مصر.. والتفاصيل

قال مساعد أول وزير التموين في مصر إبراهيم عشماوي، ، إن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب، حيث ستقام على مساحة 100 فدان وعلى عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتابع: "لن ننقل الصاغة القديمة، ومن يريد المشاركة بالمدينة من الصناع، متاح له التقديم".

وأضاف عشماوي أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

في سياق متصل، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين؛ أن هناك مدينة كبرى للذهب وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وتابع بأن: مدينة الذهب ستبدأ بتطوير 70 فدانا كمرحلة أولى؛ مضيفا أن هناك تطويرا سيحدث في سوق الذهب في تلك المدينة.

وأضاف: مدينة الذهب ستكون على مساحة 100 فدان وسيتواجد بها أماكن للمعيشة، وستكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي وقت سابق، قال عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية: إن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا بأن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60% إلى 70% عن العام الماضي.

وتابع بأن: سعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألف جنيه بزيادة بنحو 3 أضعاف عن العام الماضي، مرجعا سبب الارتفاع المبالغ في الأسعار لحجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.

المصدر: القاهرة 24