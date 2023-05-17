اجتماع هو الأول من نوعه بين شركات روسية وإيرانية

عقد اليوم الأربعاء في طهران الاجتماع الأول للشركات الروسية والإيرانية في قطاع النفط والغاز، وتمتلك روسيا وإيران مصالح استراتيجية مشتركة في القضايا الثنائية.

وأشار نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، أحمد أسد زاده، في هذا الاجتماع إلى الوضع الحساس للتعاون بين روسيا وإيران، وقال إنه تم تحديد مشاريع عظيمة بين الشركات الحكومية في روسيا وإيران.

ونوه أسد زاده إلى أن إيران تواصل إنتاج المعدات المتطورة بالرغم من العقوبات المفروضة عليها، مؤكدا أن إيران نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحفزات وحتى تصديرها إلى روسيا.

بدوره اعتبر الممثل التجاري الروسي في إيران، رستم جيكان جين، الاجتماع الثنائي للشركات الإيرانية والروسية بأنه خطوة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في قطاع النفط والغاز، وأن قادة البلدين على أتم الاستعداد لتوسيع التعاون في هذا المجال.

وفي هذا السياق أعلنت غرفة تجارة طهران عن مشاركة 28 شركة روسية في المعرض الـ27 للنفط والغاز والبتروكيماويات الذي سيقام في الفترة من 17 حتى 20 مايو الحالي في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

المصدر: وكالة إيران برس