وكالة الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى منذ العملية العسكرية

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الصادرات الروسية من النفط والمنتجات النفطية في أبريل 2023 كانت الأعلى منذ فبراير 2022، حينما أطلقت موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري، إلى أن الصادرات الروسية من النفط والمنتجات النفطية زادت الشهر الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي قبله إلى 8.3 مليون برميل.

وأوضحت الوكالة أن إمدادات النفط زادت بمقدار 250 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، فيما انخفضت صادرات المنتجات النفطية بنحو 200 ألف برميل يوميا.

ولفتت إلى أن صادرات النفط في أبريل الماضي بلغت 5.2 مليون برميل يوميا وكانت الأعلى منذ مايو 2022، حيث زاد كبار مشتري الخام الروسي في آسيا، الصين والهند، مشترياتهما إلى 2.1 و2 مليون برميل يوميا على التوالي.

وبلغت إمدادات الذهب الأسود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي 400 ألف برميل يوميا، وتم توجيهها بشكل أساسي إلى هنغاريا (المجر) وسلوفاكيا عبر خط أنابيب وإلى بلغاريا عن طريق البحر.

وفيما يتعلق بصادرات منتجات النفط الروسية، قالت الوكالة إن المشترين الرئيسيين لهذه المنتجات هم تركيا والصين والهند، حيث تم تسليم هذه الدول 430 و220 و180 ألف برميل يوميا على التوالي.

كما لفتت إلى أن المداخيل المقدرة من صادرات النفط الروسية زادت في أبريل الماضي بمقدار 1.7 مليار دولار مقارنة بشهر مارس الماضي لتصل إلى 15 مليار دولار.

إلا أن عائدات هذه الصادرات الشهر الماضي انخفضت بنسبة 27% عند مقارنتها بنفس الشهر من العام الماضي 2022.

"أوبك+" تخفض الإنتاج في أبريل الماضي بمقدار 400 ألف برميل يوميا

كذلك أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن دول مجموعة "أوبك+" التي لديها التزامات بموجب الاتفاق لخفض إنتاج النفط، قد خفضته بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نيسان/ أبريل.

وأفادت الوكالة بأن إنتاج 19 مشاركا في مجموعة "أوبك+" انخفض في أبريل الماضي بمقدار 400 ألف برميل يوميا ليصل إلى إلى 37.6 مليون برميل يوميا.

وقد أدى ذلك إلى وصول الطاقة الاحتياطية الفعلية للتحالف، باستثناء الأحجام المغلقة بسبب العقوبات ضد إيران وروسيا، إلى 4.1 مليون برميل يوميا وتحتفظ السعودية والإمارات بحوالي 60%من هذا الحجم.

المصدر: RT + نوفوستي