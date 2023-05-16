مخاطر تخلف أمريكا عن السداد عند أعلى مستوى.. كيف يمكنك التحوط وحماية أموالك؟

مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد عند أعلى مستوى في التاريخ ما يهدد الأسواق العالمية بتكبد خسائر مؤلمة، بالنسبة للمستثمرين هناك عدد قليل من الأدوات للتحوط وأبرزها الذهب.

ويعد المعدن النفيس إلى حد كبير الاختيار الأفضل للأشخاص الذين يسعون إلى حماية أموالهم عند تخلف واشنطن عن السداد، ووفقا لأحدث استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" فقد أشار أكثر من نصف الخبراء الماليين إلى أنهم سيشترون الذهب إذا فشلت الحكومة الأمريكية في الوفاء بالتزاماتها.

واللافت في نتائج الاستطلاع أن العملة الرقمية "البيتكوين" باتت ملاذا آمنا أكثر طلبا أو شيوعا من الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الفرنك السويسري، وفيما يلي رسم بياني يوضح نتائج الاستطلاع:

Bloomberg

والأمر الذي يثير الدهشة أو السخرية، أن سندات الخزانة الأمريكية جاءت ضمن الأصول التي يفضل المشاركون في الاستطلاع شراءها في حال التخلف عن السداد، وقد استغربت وكالة "بلومبرغ" لهذا الأمر، نظرا للمخاطر التي تحوم حول هذه السندات، وهي التي من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة عن سدادها.

بدورها أكدت وكالة "بلومبرغ" أن حاملي هذه السندات سيحصلون على مستحقاتهم المالية في حال حصول التخلف، ولفتت إلى أن مستثمرين شبهوا عملة "البيتكوين" بالذهب الرقمي واعتبروها ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليها.

وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

وحذرت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بادين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي اليوم الثلاثاء لبحث مسألة التخلف عن السداد.

المصدر: بلومبرغ