مصر توقع اتفاقية لنقل الكهرباء وتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مذكرة مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لبدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

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وقع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب، وعن شركة "سكاتك إيه إس إيه" تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة.

وعقب التوقيع أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص وستسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

و عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها سيتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.

المصدر: وكالات