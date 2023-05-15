"بحضور السيسي".. مصر تنشئ مشروعات ضخمة بـ12 مليار دولار

تمكنت مصر من التوصل إلى اتفاقيات مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، لإنشاء عدد من المشروعات باستثمارات بلغت 12 مليار دولار.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي للشركة حيث شهد اللقاء متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة "سكاتك" في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر.

وتم التباحث بشأن مشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.

كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 غيغاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.

المصدر: RT