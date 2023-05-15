RT ترصد مشروعات مصر الضخمة في الصحراء

تمكن مراسل RT في مصر من الوصول إلى أرض شرق العوينات، التي تحولت من صحراء جرداء إلى أرض خضراء.

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ورصدت RT المشروعات المصرية التي تجرى هناك، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة فى منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان، وخلال الفترة من نهاية التسعينيات حتى 2012 تمت زراعة 80 ألف فدان وخلال الفترة من 2014 حتى 2022 تمت زراعة 110 آلاف فدان.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024، حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة في الوقت الحالي.

ومن أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس، تم إنشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.

وهناك خط إنتاج للبطاطس نصف المقلية بطاقة إنتاجية 10 أطنان في الساعة، فضلا عن خط آخر لإنتاج البطاطس المهروسة بإجمالي 2 طن لكل ساعة، ويمتلك المصنع أعلى معدلات الجودة الصناعية والسلامة الغذائية، منها: ثلاجة حفظ المنتج الخام لسعة تخزين أكثر من 60 ألف طن، بينما ثلاجة تقاوي البطاطس تبلغ سعتها التخزينية 64 ألف طن، ويوفر هذا الصرح الصناعي العملاق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

كما تم زراعة مليون و500 ألف نخلة لتصبح مصر من كبرى الدول المصدرة للتمور في العالم.

وتمت زراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من محصول القمح، وعين دلة بلغت المساحة المزروعة منه فيها 4 آلاف فدان، أما الفرافرة 4500 فدان، بينما شرق العوينات 146 ألف فدان، وتمّ زراعة 70 ألف فدان من القمح في مستقبل مصر، هذه المشروعات الزراعية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 374500 فدان.

المصدر: RT