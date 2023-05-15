"أباتشي" الأمريكية ترغب في السيطرة على الصحراء المصرية

تحاول شركة "أباتشي" الأمريكية الاستحواذ على عدد كبير من المناطق في مصر للبحث والتنقيب عن البترول، حيث تضع عينها على أماكن جديدة في الصحراء الغربية في مصر.

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وناقش وزير البترول المصري طارق الملا أنشطة الشركة فى مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

وقال الملا، إن أباتشي تعمل في مصر منذ أكثر من 25 عاماً في منطقة الصحراء الغربية وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول في مصر.

وأكدت الشركة أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذي يشجع أباتشي ويزيد من رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة تسهم في تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول وأن هناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشي للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمى بما يسهم فى رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج.

المصدر: RT