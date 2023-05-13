مجموعة السبع: الاقتصاد العالمي صمد في مواجهة الأزمات

قال وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى إن الاقتصاد العالمي صمد في مواجهة الأزمات المختلفة.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم السبت عقب اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى الذي عقد في مدينة نيجاتا اليابانية، "لقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة.. ومع ذلك ، يجب أن نظل يقظين وأن نظل مرنين في سياساتنا المتعلقة بالاقتصاد الكلي في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي".

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ولم تذكر الوثيقة المعتمدة مشكلة رفع سقف الديون في الولايات المتحدة واحتمال التخلف عن السداد في هذا البلد.

المصدر: تاس