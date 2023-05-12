الصين تتبرع بجهاز بحث متطور لمصر

قدمت مجموعة "جوشي" الصينية العملاقة في إنتاج الفايبر غلاس (الألياف الزجاجية) جهاز بحث متطور كتبرع، للمركز القومي للبحوث في مصر، من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.

وبحسبما ذكرت وكالة "شينخوا"، فإن الجهاز، مطياف البلازما المقترن بالبحث، يعد قويا في التحليل النوعي والكمي للتركيب المعدني للألياف الزجاجية، وهو أداة مهمة للبحث والتطوير في صناعة الألياف الزجاجية.

وأقيم حفل التبرع بمجمع جوشي-مصر لصناعة الفايبر غلاس، في محافظة قناة السويس شمالي مصر، حيث حضر الحفل تشانغ هوا شنغ، مستشار العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الصينية لدى مصر.

وأوضح تشانغ أن "التبرع يعد خطوة مهمة في تعميق بناء المختبر الصيني المصري المشترك للألياف الزجاجية والمركبات عالية الأداء"، مشيرا إلى أن "المختبر المشترك يوفر منصة مثالية للصين ومصر لتعزيز التعاون التكنولوجي في البحث والتطوير، وله أهمية كبيرة في قيادة البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات الألياف الزجاجية والمركبات المصرية".

من جهته، عبر القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث في مصر حسين درويش عن امتنانه للجانب الصيني، لافتا إلى أأن هدفهم هو توسيع التعاون في مجال البحث والتطوير مع المزيد من الشركات الصينية.

وبينت "شينخوا" أن المختبر المشترك، الذي تم إنشاؤه في يناير 2018 من خلال التعاون بين مجموعة "جوشي" والمركز القومي للبحوث في مصر، حقق فوائد ملموسة لصناعة الألياف الزجاجية المحلية، بما في ذلك تطوير عملية تصنيع الألياف الزجاجية في مصر والتي تقلل من تكاليف الإنتاج وانبعاثات الكربون.

والألياف الزجاجية هي مادة جديدة غير عضوية وغير معدنية تستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات بما في ذلك الطيران والنقل وكذلك الإلكترونيات.

المصدر: "شينخوا"