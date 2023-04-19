الصين تتحدث عن مشروعات كبرى مرتقبة مع مصر

أعرب سفير الصين لدى القاهرة لياو ليتشيانغ، عن ثقة بكين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الحالية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

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وقال السفير -في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر استطاعت أن تتعامل مع جائحة كورونا وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي بفضل الإجراءات التي اتخذها الحكومة المصرية، مضيفا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر شهدت بوادر التحسن حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.6% خلال العام المالي 2021 و2022.

وأكد ليتشيانغ على الطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات بين مصر والصين وأن التعاون العملي حقق قفزة تاريخية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر لتسع سنوات متتالية، وهي من أكبر المستثمرين في البلاد وأسرعهم نموًا.. مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ على هامش القمة الصينية-العربية الأولى في ديسمبر الماضي ضخ دماء جديدة لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون المتبادل المنفعة، ورسم الطريق لمستقبل العلاقات الصينية المصرية.

وأوضح أن بكين تحرص على العمل مع مصر لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين البلدين ومع الدول العربية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ "المشروعات التسعة" في إطار منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، و"الأعمال الثمانية المشتركة" للتعاون العملي الصيني-العربي، وتعميق التعاون في بناء "الحزام والطريق"، وكذلك الدفع بإنجاز مشروع السكة الحديدية بمدينة العاشر من رمضان ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة في الموعد المحدد ومشروعات التعاون الكبرى في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (تيدا) بالسويس.

وأفاد بأن بكين تحرص على استيراد المزيد من المنتجات المصرية العالية الجودة، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتحول نحو الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون والفضاء، والبحث عن مجالات جديدة للتعاون.. مشيرا إلى أن الصين أدرجت مصر في قائمة الدفعة الأولى للمقاصد السياحية الأجنبية للمواطنين الصينيين.. معربا عن ثقته في أن أعداد السائحين الصينيين سوف تزداد في المستقبل.

وعن الاستثمارات، قال ليتشيانج إن الصين استثمرت 560 مليون دولار في مصر في العام المالي 2021 - 2022 بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل6.3 في المائة صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر.

وأوضح أن الشركات الصينية تركز استثماراتها في قطاعات استخراج النفط والغاز والخدمات والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات، وأن الشركات الصينية الكبيرة مثل "سينبوك" و"جوشي" للألياف الزجاجية و"تشن خوا" للبترول ومجموعة "نيو هوب" لها استثمارات كبيرة.. مؤكدا أن منطقة (تيدا) بالسويس تعد المشروع النموذجي للتعاون في بناء "الحزام والطريق"، وقد أصبحت أفضل حديقة صناعية في مصر من حيث البيئة المتكاملة والكثافة الاستثمارية والإنتاجية وعدد الشركات الصينية.

وأشار السفير إلى تنفيذ مشروعات الحديقة الأيكولوجية ومصنع "أوبو" للهواتف المحمولة والمرحلة الثالثة لمنطقة (تيدا) يسير بخطى سريعة ومتقدمة.. معربا عن اعتقاده بأن الاستثمارات الصينية سوف تزداد في المستقبل وأن هناك المزيد من الشركات الصينية تتخذ مصر كوجهاتها المفضلة للاستثمار.

وأكد أن الصين ليست لديها مصلحة أنانية في الشرق الأوسط، وتحترم مكانة دولها، وتعارض المنافسة الجيوسياسية في المنطقة، ولا تنوي على الإطلاق ملء ما يسمى بـ"الفراغ" أو تشكيل دائرة ضيقة إقصائية.. مشيرا إلي حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر، باعتبارها دولة مهمة في المنطقة، والعمل معها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار وتدعيم التضامن والتعاون في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه بأن الصين نجحت مؤخرا في التوسط في عقد حوار بين السعودية وإيران والذي حقق نتائج لا تسهم فقط في تحسين العلاقة بين البلدين فحسب، بل تشكل نموذجا مهما لتعزيز التضامن والتعاون بين دول المنطقة وتخفيف حدة التوتر، وحظيت الوساطة الصينية بتقدير واسع النطاق من المجتمع الدولي.

وعن الثقافة، قال ليتشيانغ إن وزير الثقافة والسياحة الصيني هو خبينغ بحث خلال زيارته الأخيرة لمصر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني سبل تعزيز التعاون وتم التوصل إلى توافقات مهمة حول تعميق التعاون الصيني المصري والتعاون الصيني العربي في مجالي الثقافة والسياحة.

وأضاف أن الوزير الصيني حضر حفل الافتتاح فعالية "طريق الحرير: ملتقى الفنانين -- معرض الأعمال الإبداعية للفنانين الصينيين والعرب البارزين" وصالون الحوار بين الفنانين الصينيين والعرب وقد تلا رسالة من الرئيس شي جين بينج إلى الفنانين العرب حيث تسجل الحضارتان العربية والصينية بشكل متواصل عبر آلاف السنين قصصًا تاريخية رائعة للاستفادة المتبادلة من طريق الحرير القديم إلى التعاون في بناء "الحزام والطريق".

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط